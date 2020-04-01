Посольство Кыргызстана в России просит соотечественников не дезинформировать

Штаб при посольстве Кыргызстана в России просит граждан КР не распространять недостоверную информацию и адекватно реагировать на ситуацию, вызванную вирусной пандемией. Об этом сообщают в диппредставительстве.

В ведомстве напоминают, что авиасообщение между Кыргызстаном и Россией приостановлено. В посольстве призывают граждан КР в РФ не покидать место жительства или работы, соблюдать меры предосторожности, а также правила поведения в общественных местах, в особенности в аэропортах и приграничных зонах.

В диппредставительстве уточняют, что необходимую консультацию можно получить по телефонам: +74992385069, +74992373304, +79251032911 (WhatsApp) или по электронной почте — 4992385069@mail.ru. Консультации также можно получить в личном блоге Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ www.elchi.ru.

Посольство также сообщает, что в аэропорту «Шереметьево» находилось около 60 граждан КР, авиарейсы которых были отменены. Всем были даны разъяснения, после чего большинство вернулось в места прежнего проживания в Москве.

«21 гражданин КР при содействии штаба при посольстве и активистов кыргызской диаспоры были размещены в заранее подготовленном хостеле в Москве, им оказывается помощь с продуктами питания. В настоящее время терминал D аэропорта «Шереметьево» закрыт», — отмечают в диппредставительстве.

По ситуации в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске дипмиссия сообщает, что 27 марта и 2 апреля отменены авиарейсы 294 граждан КР, все пассажиры авиакомпании S7. В транзитной зоне аэропорта находятся шесть кыргызстанцев, прилетевшие 26 марта из города Нячанга (Вьетнам).

По информации Генерального консульства КР в Новосибирске, в общем зале аэропорта находятся 105 граждан КР, в хостеле размещены семь, некоторые арендовали жилье недалеко от аэропорта, а также выехали в регионы РФ.

«Ежедневно осуществляется дежурство сотрудниками Генерального консульства КР, при содействии спонсоров среди кыргызской диаспоры Новосибирска организовано двухразовое горячее питание. Со всеми проводится разъяснительная работа, беременным и больным гражданам оказывается медицинская помощь на месте. Непосредственно в аэропорту Новосибирска оказано содействие в продлении срока пребывания в России 67 гражданам КР. Несмотря на разъяснения и помощь сотрудников Генерального консульства КР и представителей местной кыргызской диаспоры, они продолжают требовать отправки на родину», — говорится в сообщении посольства КР.

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Отметим, на внеочередном заседании парламента депутат Таалайбек Масабиров потребовал срочно отправить борт в Новосибирск.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге заверил, что все граждане КР будут возвращены на родину.