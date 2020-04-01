350 кыргызстанцев по-прежнему не могут вылететь из Новосибирска

Рейсов в Кыргызстан из Новосибирска 1 и 5 апреля не будет. Об этом 24.kg сообщила одна из 370 пассажиров, застрявших в аэропорту «Толмачево», Ирина Степкичева.

По ее словам, председатель Федерации мигрантов России Вадим Коженов записал видеообращение, в котором заявил, что ранее власти КР уже вывезли из РФ 5,5 тысячи наших соотечественников и в ближайшее время из-за закрытия границ России и введения режима ЧП и ЧС в сопредельных государствах авиарейсов до 20 апреля не будет.

«Что нам делать? Наш рейс на сегодня уже отменен. Аэропорт сейчас дезинфицируют и нас перемещают из зала в зал. Мы уже не знаем, к кому обращаться за помощью», — сказала Ирина Степкичева.

Отметим, сегодня на внеочередном заседании парламента депутат Таалайбек Масабиров потребовал срочно отправить борт в Новосибирск.

Ранее, отметим, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге заверил, что все граждане КР будут возвращены на родину.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.