Кандидаты на пост вице-премьера и министра здравоохранения. Что о них известно

Аида Исмаилова долгое время работала переводчиком, менеджером, представителем корейской компании, а потом директором.

Аида Исмаилова по образованию экономист-востоковед, специализация — экономика Кореи.

С 2015 года — депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Республика — Ата Журт». Член парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Сабиржан Абдикаримов по образованию санитарный врач. Работал врачом-инспектором Республиканской санитарной эпидемиологической станции. В разные годы возглавлял санитарно-эпидемиологическое управление и департамент санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава. Три года был главным санитарным врачом — заместителем министра здравоохранения.

В 2010 году в так называемом техническом правительстве Розы Отунбаевой был министром здравоохранения.

В последние годы он возглавлял Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций Минздрава КР.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.