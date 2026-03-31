Кадровая зачистка в регионах: президент поменял акимов и мэров по всей стране

В Кыргызстане прошла серия кадровых перестановок в местных органах власти. Распоряжения подписал президент Садыр Жапаров.
В Чуйской области:
- Ниязбек Козуев освобожден от должности акима Московского района;
- новым акимом назначили Илияза Ташбаева.
В Джалал-Абадской области:
- Алтынбек Бектуров стал акимом Базар-Коргонского района;
- Талантбек Эдилов освобожден от этой должности;
- Темирболот Абыкеев назначен акимом Ала-Букинского района;
- Руслан Айтбаев освобожден от должности акима Ала-Букинского района по собственному заявлению;
- Эдилбек Тажимырзаев назначен мэром города Кара-Куля;
- Нуртилек Орозбаев освобожден от поста мэра Кара-Куля;
- Алтынбек Жумаев освобожден от должности мэра города Майлуу-Суу;
- новым мэром Майлуу-Суу назначен Алмаз Байгазиев.
В Баткенской области:
- Бакытбек Кошалиев назначен мэром города Кызыл-Кии.
В Нарынской области:
- Жайнак Немат уулу освобожден от должности мэра города Нарына (занимал пост с июля 2025 года);
- новым мэром назначен Жылдызбек Беккелдиев.
Кадровые решения приняты на основании Конституции и закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».