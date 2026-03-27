Общество

Эмильбек Балтагулов назначен директором Джалал-Абадской филармонии

Эмильбек Балтагулов назначен директором Джалал-Абадской областной филармонии имени Т.Тыныбекова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Назначение вступило в силу 25 марта 2026 года, контракт заключен с испытательным сроком три месяца.

Эмильбек Балтагулов

Эмильбек Балтагулов родился 28 сентября 1981 года в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. В 2004-м с отличием окончил факультет искусств Ошского государственного университета.

Работал преподавателем, художественным руководителем, артистом, а также заместителем директора Джалал-Абадской областной филармонии. Руководил Джалал-Абадским техникумом культуры и областным Кыргызским драматическим театром имени Барпы. Ранее уже занимал должность директора этой филармонии.

Является лауреатом международных и республиканских конкурсов. Награжден Почетной грамотой профильного министерства и нагрудным знаком «Отличник культуры»
