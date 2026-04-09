Акимам дадут право назначать глав айыл окмоту без резерва

На общественное обсуждение вынесен проект указа президента о внесении изменений в порядок формирования кадрового резерва для государственных и муниципальных должностей.

Документ предлагает разрешить назначать глав айыл окмоту в отдаленных, труднодоступных, высокогорных и приграничных районах без включения в кадровый резерв.

Согласно проекту, такие решения смогут принимать акимы. При этом кандидаты должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством.

Важное условие — назначенные вне резерва лица обязаны в течение трех месяцев пройти все этапы конкурсного отбора и набрать пороговый балл.

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас аналогичная норма действует для назначения акимов, их заместителей и мэров городов, однако не распространяется на глав айыл окмоту.

Власти объясняют инициативу необходимостью оперативного назначения руководителей в удаленных регионах, где часто отсутствуют кандидаты из кадрового резерва или возникают сложности с его формированием.

Ожидается, что изменения позволят повысить гибкость кадровой политики и обеспечить стабильную работу органов местного самоуправления.

Проект размещен на портале общественного обсуждения сегодня.
