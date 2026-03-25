Общество

У директора Госагентства по управлению госимуществом КР новые заместители

В Государственном агентстве по управлению государственным имуществом произошли кадровые изменения. Соответствующие распоряжения подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Первым заместителем директора назначен Замир Кененбаев. Динара Эркинбаева и Максат Акылбеков стали заместителями главы госагентства.

пресс-службы ГАУГИ
Фото пресс-службы ГАУГИ. Замир Кененбаев

Замир Кененбаев родился в 1981 году. Имеет юридическое, экономическое и таможенное образование (КНУ имени Жусупа Баласагына). Более 15 лет работал в органах по борьбе с экономическими преступлениями, занимал должности в Налоговой службе и профильных госорганах. До назначения был заместителем директора госпредприятия «Дирекция по управлению объектами».

пресс-службы ГАУГИ
Фото пресс-службы ГАУГИ. Динара Эркинбаева

Динара Эркинбаева родилась в 1986 году в Кара-Суу. Окончила Ошский государственный юридический институт. Работала преподавателем, затем в системе государственной юридической помощи и Фонде по управлению госимуществом. С 2023 года возглавляла отдел правового обеспечения агентства. Имеет классный чин советника государственной гражданской службы 3 класса.

пресс-службы ГАУГИ
Фото пресс-службы ГАУГИ. Максат Акылбеков

Максат Акылбеков родился в 1991 году. Получил образование в Кыргызском государственном юридическом университете, Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. Работал в судебно-экспертной службе, аппарате Жогорку Кенеша и налоговых органах. Владеет кыргызским, русским и английским языками.
