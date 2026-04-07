Власть

В Таш-Кумыре сменился мэр

Келсинбек Бектемиров освобожден от должности мэра города Таш-Кумыра Джалал-Абадской области. На его место назначен Эрк Орозбаев.

Соответствующие кадровые решения принял президент. Причины освобождения Бектемирова официально не уточняются. Он занимал должность мэра с 2022 года.

Фото соцсети. Эрк Орозбаев

Эрк Орозбаев родился 2 марта 1984 года. Уроженец Аксыйского района Джалал-Абадской области. В 2020 году выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Биримдик». Занимался общественной деятельностью и молодежными инициативами.
