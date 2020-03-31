Пенсионеры, не паникуйте. Закрытие почтовых отделений не скажется на выплатах

Закрытие почтовых отделений не скажется на выплатах пенсий и других социальных пособий. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь ГП «Кыргызпочтасы» Назгуль Раимкулова.

Напомним, в зонах действия режима чрезвычайного положения сегодня закрылись подведомственные подразделения ГРС, в том числе почтовые отделения.

«За март все выплаты мы уже закрыли. Теперь Соцфонд перечислит средства 10 апреля, с 13-го начнем выплачивать. До этого времени во всех почтовых отделениях пройдет дезинфекция, всех сотрудников обеспечим средствами индивидуальной защиты», — отметила она.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.