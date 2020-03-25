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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Новый коронавирус

Он сам не захотел. В ГКНБ опровергают заявление адвоката Алмазбека Атамбаева

В ГКНБ опровергли заявление адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева о том, что ему не обеспечили соответствующие условия для свидания с подзащитным.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, в связи с введением чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса принят ряд профилактических мер, чтобы обезопасить сотрудников СИЗО ГКНБ, арестантов и посетителей.

«Во исполнение решения в рамках постановления правительства КР от 25 марта по предупреждению распространения инфекции и обеспечению среди населения благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации ограничен прием посетителей в СИЗО и общественную приемную ГКНБ. А для минимизации контактов и недопущения распространения коронавируса рекомендовано проводить встречи и приемы обращений в онлайн-режиме. Заявление адвоката Сергея Слесарева о том, что он не смог встретиться с Алмазбеком Атамбаевым, не соответствует действительности, так как ему было предоставлено свидание со своим подзащитным через стеклянное ограждение, исключая физический контакт. Однако Слесарев сам отказался от встречи при таких условиях», — отмечают в госкомитете.

Напомним, что суды в Кыргызстане продолжают работать в прежнем режиме, несмотря на введенный режим чрезвычайного положения. Бывший глава государства Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева и событиям в Кой-Таше — идут судебные процессы.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147982/
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