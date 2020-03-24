Режим ЧП в Кыргызстане. В Бишкеке пожилым людям будут доставлять инсулин на дом

В Бишкеке курьеры «Кыргыз почтасы» будут доставлять инсулин на дом одиноким пожилым людям, инвалидам и пациентам старше 60 лет. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

Другие пациенты с сахарным диабетом могут не выходя из дома получить консультацию по телефону и заказать инсулин, отправив родственников, знакомых, соседей или волонтеров.

Нуждающиеся могут позвонить по телефонам: — для заявки на доставку инсулина — 0312621814; 664403 с 9.00 до 14.00. — для консультаций — 0706910826; 0553910826; 0709612301.

Отметим, что сегодня на брифинге начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова также сообщила, что граждан, которым требуется лечение, в частности гемодиализ, будут пропускать через блокпосты.

Представитель Минздрава добавила, что граждане могут обращаться в частные клиники вне комендантского часа, то есть в течение дня.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.