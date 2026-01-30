В США объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности от Кубы. Указ об этом подписал Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.

«Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов... и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — говорится в тексте документа.

Кроме того, Вашингтон сможет теперь вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.

В указе также говорится, что власти Кубы сотрудничают с враждебными США странами и группами, включая Россию, Китай, Иран, а также ХАМАС и «Хезболлу».