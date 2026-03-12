Главного бухгалтера филиала «Кыргыз почтасы» задержали за присвоение средств

Сотрудники ГКНБ задержали бывшего управляющего и главного бухгалтера Лейлекского районного филиала ОАО «Кыргыз почтасы». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, в ходе мероприятий по пресечению коррупционных преступлений на госпредприятиях выявлены факты присвоения и растраты бюджетных средств со стороны бывшего управляющего филиалом Б.П. и главного бухгалтера Н.М. По версии следствия, они, используя служебное положение, могли присвоить 5 миллионов 213 тысяч 900 сомов.

Установлено, что из центрального аппарата «Кыргыз почтасы» в течение девяти месяцев перечисляли средства на счет Лейлекского филиала для закупки мебельного гарнитура, пластиковых окон, а также ремонта и обновления компьютерной техники. Однако товары не закупили, а ремонт не проводили.

Подозреваемые также переводили сотрудникам завышенную заработную плату на банковские карты, после чего просили вернуть излишки наличными, объясняя это технической ошибкой.

Обоим предъявили обвинения по статье 210 части 4 пункта 2 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР. Решением суда они заключены под стражу и водворены в СИЗО.