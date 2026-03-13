09:36
Общество

Приз — поездка в Швейцарию. ОАО «Кыргыз почтасы» объявило конкурс для школьников

ОАО «Кыргыз почтасы» объявило международный конкурс сочинений эпистолярного жанра. К участию приглашают школьников от 9 до 15 лет.

Как пояснили в компании, детям предлагается поразмышлять о значении человеческих связей в современном цифровом мире. Участникам необходимо написать письмо другу, «раскрыв ценность живого общения в эпоху цифровизации». Оно должно быть написано от руки и без использования технологий искусственного интеллекта.

Прием заявок продлится до 10 апреля.

Победителей национального этапа ждут ценные призы — ноутбуки, современные смартфоны и планшеты. Лучшее сочинение от КР направят на международный этап конкурса, где главным призом заявлена поездка в Швейцарию.

Акция проводится по инициативе Всемирного почтового союза.
