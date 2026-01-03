15:15
Происшествия

Ситуация в Венесуэле. После атаки США в стране введено чрезвычайное положение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения после атаки США по военным объектам в стране.

«Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США», — заявил глава МИД Иван Хиль Пинто. По его словам, целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, ее нефти и полезных ископаемых, насильственный подрыв политической независимости страны.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, в том числе военным, информирует телекомпания CBS News.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Журналисты международных информагентств сообщили о серии авиаударов по Каракасу.

В начале сентября 2025 года глава Белого дома отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ Дональд Трамп заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные Соединенных Штатов потопили в Карибском море, и приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Он также заявил, что США будут продолжать удары по наркоторговцам за границей без разрешения Конгресса.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356995/
просмотров: 653
