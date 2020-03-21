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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Караколе перекрыли дорогу к скотному рынку, милиция проводит рейды

В Караколе перекрыты подъездные пути к скотному рынку. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что такое решение принял штаб мэрии Каракола, чтобы ограничить скопление людей в городе.

Как отмечается, в настоящее время сотрудники местного ОВД и муниципалитета проводят рейды.

«По информации городского штаба, три организации — Красный полумесяц,
Центр защиты женщин «Химая» и Трудовой кабинет при школе № 1 имени Ленина — стали шить медицинские маски. Производственная мощность составляет 4 тысячи штук в неделю», — говорится в сообщении.

Накануне принято решение закрыть на карантин все пансионаты на Иссык-Куле. Кроме того, завтра на въезде в область выставят контрольные посты.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса, подтвержденных в Кыргызстане. Вечером республиканский штаб сообщил о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147464/
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