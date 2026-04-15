Сохранить Иссык-Куль. Депутат призывает принять госпрограмму до 2035 года

Депутат призывает принять госпрограмму по сохранению Иссык-Куля до 2035 года. Об этом Табылды Муратбеков заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, ученые и общественность бьют тревогу относительно обмеления озера Иссык-Куль.

«За последние 10 лет действительно уровень воды снизился. Есть, конечно, влияние глобального потепления, но сейчас самое главное — сохранить наше озеро. Необходимо принять госпрограмму до 2035 года и предпринять меры по сохранению озера. В том числе как одной из мер принять развитие капельного орошения в сельском хозяйстве, чтобы снизить размеры водопользования с рек, которые поступают в озеро», — отметил Табылды Муратбеков.

Он также отметил, что в республике строится много дорог республиканского значения.

«Одна из них — трасса Балыкчи — Корумду. Но при возведении дорог нужно учитывать и интересы местного населения. Например, местные жители местности Корумду на Иссык-Куле говорят, что вынуждены идти прямо по трассе, так как не были предусмотрены тротуары и освещение. Это угрожает жизням граждан, так как машины двигаются по трассе на скорости. Они просят предусмотреть освещение и строительство надземных переходов для безопасного движения», — добавил Табылды Муратбеков.
