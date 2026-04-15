Как менялся уровень воды в Иссык-Куле, рассказали в Кыргызгидромете

Главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Зейнеп Андашова рассказала в эфире «Биринчи радио», как менялся уровень воды в озере Иссык-Куль.

По ее словам, на озере расположено четыре гидропоста — «Чолпон-Ата», «Балыкчи», «Тамга» и «Кой-Сары». В бассейне озера мониторинг ведется на 25 гидрологических пунктах.

Инструментальное наблюдение за уровнем воды ведется с 1926 года.

Измерение уровня воды производится на водомерных пунктах дважды в день — утром и вечером.

Мониторинг озерных постов по акватории с 1926-го по 2026 год показывает снижение уровня на 3,32 метра.

«То есть среднегодовое уменьшение объема озера составило примерно 3,5 сантиметра . Однако нужно уточнить: не всегда был спад. В 1926-1929 годы уровень озера был стабильным, с 1930-го по 1998 год наблюдалось резкое снижение уровня. Самый пик низкого уровня отмечался в 1998-м. С 1999-го по 2006-й идет восстановление уровня — на 0,8 метра . До 2018-го уровень оставался стабильным. В последние годы площадь озера уменьшается в связи с изменением климата и другими несколькими факторами», — сказала Зейнеп Андашова.

Ранее жители прибрежных районов Иссык-Куля сообщали о заметном снижении уровня воды в озере.

Иссык-Куль является одним из ключевых природных символов Кыргызстана, и его состояние напрямую влияет на экологию региона и туристическую привлекательность страны.