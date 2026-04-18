У кого намечается той

Омар Султанов

Родился 18 апреля 1962 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Швейцарской Конфедерации, постоянный представитель КР при ООН и других международных организациях в Женеве.

Евгений Ваккер

Родился 18 апреля 1974 года. Велогонщик, мастер спорта международной категории, заслуженный мастер спорта КР. Участник трех Олимпийских игр.

Памятные даты

Международный день памятников и исторических мест

Фото 24.kg. Балбалы буранинского городища

Девиз Международного дня памятников и исторических мест — «Сохраним нашу историческую родину».

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и усилиях, которые прикладываются к его защите и сохранению.

В Кыргызстане насчитывается больше 5 тысяч археологических и архитектурных памятников, имеющих историческое значение.

Всемирный день цирка

Празднуется ежегодно в третью субботу апреля.

Современный цирк — это клоунада, акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия и многое другое. В мире работают тысячи цирков, и ряд из них имеет мировую известность.

Здание Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева построено в 1976-м и по праву является одной из достопримечательностей города. Первое представление в новом здании кыргызские артисты дали спустя два года, в 1978-м.

Всемирный день радиолюбителя

18 апреля 1925-го в Париже основан Международный союз радиолюбителей. Благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем 150 стран мира.

Люди, которые меняли мир

Родился манасчи Жусуп Мамай

Родился 18 апреля 1918 года в местности Меркеч села Кара-Булак Акчийского района СУАР КНР.

Из уст Жусупа Мамая записано более 215 тысяч строк эпоса с продолжением до восьмого колена потомков Манаса. В Китае изданы 16 томов эпоса в его варианте. Создал собственную школу сказителей, насчитывающую более 40 человек.

Жусупу Мамаю присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар» за исключительные личные заслуги в деле сохранения великого эпоса «Манас» и других эпических произведений, а также за выдающийся вклад в обогащение исторического и культурного наследия народа Кыргызстана.

Был не только сказителем, но и собирателем устного народного творчества. Помимо эпоса «Манас», великолепно разбирался в санжире кыргызского народа, знал множество сказок и былин народов мира.

За выдающийся вклад в популяризацию кыргызского эпоса Жусуп Мамай награжден орденом «Манас» I степени, ему присвоено звание народного артиста КР.

Умер в 2014-м.

Родился государственный деятель Николай Минич

Родился 18 апреля 1923 года в селе Большой Яблонец Емальчинского района Украинской ССР. Советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

В 1941-м добровольно записался в ряды Советской армии. Участвовал в боях против немецких захватчиков. После ранения демобилизован.

В 1953 году избирается вторым секретарем Джети-Огузского, в 1956-м — первым секретарем Пржевальского райкомов партии. В 1958 году избран председателем Тюпского райисполкома, затем первым секретарем Пржевальского горкома партии, вторым секретарем Тянь-Шаньского обкома партии.

Долгие годы работал председателем Комитета народного контроля Киргизской ССР.

После выхода на заслуженный отдых еще многие годы работал первым заместителем председателя Кыргызского республиканского общества охраны природы.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР V-IX созывов.

Умер в 2008-м.

Родился режиссер Каридин Акматалиев

Родился 18 апреля 1947-го. Выпускник ВГИК. Еще в студенческие годы сыграл главную роль в фильме Усенжана Ибрагимова «Улыбка на камне».

На его счету такие киноленты, как «Наш генерал», «Хижина в Оору-Сае», «Наша пятая», «Мне надо посоветоваться» и «Солнечный остров».

Самой известной работой Каридина Акматалиева стал полнометражный научно-популярный фильм «Великий шелковый путь». Его съемки проходили в нескольких странах, в том числе в Японии, Китае и Туркменистане.

В середине 1990-х основал при Институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой факультет киноискусств.

