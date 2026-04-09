Общество

Минус три метра: северная часть озера Иссык-Куль может превратиться в болото

Президент Национальной академии наук Кыргызстана Канатбек Абдрахматов предупредил о рисках для озера Иссык-Куль при снижении уровня воды.

По его словам, рельеф дна озера неоднороден: северная часть имеет пологий берег, тогда как на юге глубина резко увеличивается. В центральной части глубина достигает около 689 метров.

Фото из социальных сетей

Абдрахматов отметил, что при снижении уровня воды на 2-3 метра в ближайшие годы в северной части озера может обнажиться значительная территория. Речь идет о мелководных участках, где сейчас глубина составляет 1-1,5 метра даже на расстоянии 100-200 метров от берега.

По его оценке, эти территории могут превратиться в заболоченные участки, непригодные для проживания.

При этом ученый подчеркнул, что само озеро не исчезнет даже при значительном падении уровня воды из-за своей глубины. Однако существует риск ухудшения экологического состояния водоема.

Он также опроверг распространенные версии о затонувших городах на большой глубине. По его словам, центральная часть озера сформировалась сотни тысяч лет назад, а археологические находки расположены в прибрежной зоне.
