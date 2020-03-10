Жестокое убийство в Бишкеке. Сбор помощи пострадавшему мальчику закрыт

Сбор помощи пострадавшему мальчику закрыт. Об этом 24.kg сообщила глава Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова.

По ее словам, фонд установил контакт с родственниками со стороны матери ребенка.

«Семья поблагодарила за помощь. Они возьмут опеку над мальчиком и будут сами заботиться о нем. Материальное состояние семьи нормальное. В предыдущие дни они были заняты похоронами», — сказала Назгуль Турдубекова.

Она отметила, что в фонд обратились сотрудники центра помощи семьи, которые сопровождали мальчика. «Собрано 1,2 тысячи сомов, на них приобрели и передали памперсы», — подчеркнула Назгуль Турдубекова.

Добавим, что ранее она заявила, что раненому мальчику нужны памперсы.

Напомним, что 6 марта в 5-м микрорайоне мужчина зарезал жену и напал на ребенка. Тело самого мужчины было найдено в ванной. По предварительной версии, он повесился. Позже выяснилось, что напавший ранее работал в Октябрьском районном суде Бишкека.

В состоянии мальчика отмечается положительная динамика, но он остается в реанимации. Ранее его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Мальчик пришел в сознание и начал говорить.