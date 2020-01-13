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Общество

Убийство Улана Салянова. Обвиняемые просят переговоров с потерпевшей стороной

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

До начала судебного заседания адвокат потерпевшей стороны Рабига Садыкова сообщила, что обвиняемые Асанэмир Абыкулов и Эрмек Осмонкулов хотят поговорить с представителями потерпевшей стороны  Аидой Саляновой или ее адвокатом.

24.kg
Фото 24.kg. Обвиняемые в убийстве брата Аиды Саляновой Асанэмир Абыкулов (слева) и Эрмек Осмонкулов (справа)

Защита попросила объявить перерыв в судебном заседании для переговоров.

Подсудимый Асанэмир Абыкулов подтвердил слова адвоката. Однако о цели переговоров не рассказал.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140267/
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