Фото дня. Солдаты Внутренних войск отдыхают после инцидента на границе

Фото из интернета. Солдаты Внутренних войск после конфликта на границе

В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт между жителями Таджикистана и Кыргызстана.

В ночь на 10 января граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий.

Вечером ситуация на границе вновь обострилась. Когда жители Таджикистана опять закидали машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана.

После вмешательства силовиков дорогу открыли.

Пользователи социальных сетей опубликовали фото, на котором запечатлены бойцы Внутренних войск МВД. На кадре видно, что они отдыхают после инцидента в спортзале одной из местных школ.