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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Фото дня. Солдаты Внутренних войск отдыхают после инцидента на границе

из интернета
Фото из интернета. Солдаты Внутренних войск после конфликта на границе
В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт между жителями Таджикистана и Кыргызстана.

В ночь на 10 января граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий.

Вечером ситуация на границе вновь обострилась. Когда жители Таджикистана опять закидали машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана.

После вмешательства силовиков дорогу открыли.

Пользователи социальных сетей опубликовали фото, на котором запечатлены бойцы Внутренних войск МВД. На кадре видно, что они отдыхают после инцидента в спортзале одной из местных школ. 
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