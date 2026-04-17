В Бишкеке 17 апреля прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +15 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-15.30 — переулок Геологический, дом 1;

9.30-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Суеркулова;

9.30-18.00 — улица Ибраимова, дом 108, проспект Чуй, дома 151, 153, улица Шопокова, дома 119, 121;

9.00-15.00 — микрорайон «Джал» (Суворовские училища), отрезки улиц Уметалиева, Боконбаева, села Ленинское (улицы ПМК-3, Речная, Мостовая, Коммунарская, Проектируемая, Объездная, Кубат, контур № 1178), Мыкан (улица Линейная);

9.00-17.00 — отрезки улиц Медерова, Абая, улица Абдрахманова, дом 152, микрорайон «Джал-29», отрезки улицы Тыналиева, Южная магистраль, улицы Жайыла Баатыра, Аул, детский сад № 152, реабилитационный центр, село Маевка (улицы Садовая, 8 Марта, Арычная), отрезки улиц Манаса, Уч-Курганской, переулок Джети-Огузский, отрезки улиц Баялинова, Махатма Ганди, село Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Чугуева);

10.00-16.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Магистральная, Азия, Адыгине, Бос Болток);

9.00-12.00 — улица Крымская, дом 72/2;

12.45-17.00 — улица Крымская, дом 72/1;

9.00-13.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная, Сельсоветская), Кок-Жар (улицы Достук, Уметалиева, жилмассив «24га»);

13.00-17.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Дружная), Кок-Жар.

Памятные даты

Всемирный день гемофилии

Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. А гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

По некоторым оценкам, сегодня число больных гемофилией в мире составляет 400 тысяч человек.

День рождения снукера

17 апреля 1875 года в Джабалпуре (Индия) в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Чемберлен придумал сильно усложненный вариант игры в бильярд.

Он взял цветные пуловские шары и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры придумал тоже Чемберлен. Это слово означает «кадет первого года службы».

Победу в снукере приносит не столько мастерство владения кием, сколько стратегия и тактика манипулирования разноцветными и, соответственно, «разноочковыми» шарами.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Мелис Убукеев

Родился 17 апреля 1935 года во Фрунзе.

Диплом ВГИК защитил фильмом «Трудная переправа» (1964). Лента посвящена трагическим последствиям восстания 1916-го. В кинотеатрах она шла под названием «Белые горы».

Телевизионный фильм «Ак-Моор» (1969) Мелиса Убукеева стал заметным явлением в кыргызском киноискусстве, удостоен Второго приза на Всесоюзном фестивале телефильмов в Ленинграде в 1968 году и Специального приза на Фестивале республик Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате.

С 1972-го — режиссер киностудии «Казахтелефильм», с 1974 года — «Кыргызтелефильм».

Умер 27 июля 1996-го.

Родился поэт Курбаналы Сабыров

В 1942 году в селе Гордой Лейлекского района в семье учителя родился поэт, переводчик Курбаналы Сабыров.

Первый поэтический сборник «Козу баглан» издан в 1974-м.

Выпустил сборники стихов «Нур булак» («Лучистый родник»), «Урюковая роща», «Мое солнце», «Керээз». Перевел на кыргызский язык роман и повести вьетнамских писателей.



Член Союза писателей СССР и Союза писателей Кыргызской Республики. В 1990 году удостоен премии имени Алыкула Осмонова за сборник стихов «Керээз».

Умер в 1981-м.

Родился Народный артист Кыргызстана Анатолий Адали

Родился в 1941 году в Маргелане Ферганской области Узбекской ССР.

Служит в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова. Более 200 сыгранных ролей в таких спектаклях, как «Он, она, окно, покойник», «Корона мертвеца», «Свадьба не в Малиновке», «За двумя зайцами», «Босиком по парку» и других. Снялся в нескольких фильмах.

Поставил спектакли «Развод по-французски», «Кадриль», «Тайна, унесенная Чингисханом», «Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости».

Народный артист Кыргызстана, лауреат множества государственных и международных наград.

