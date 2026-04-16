На проспекте Жибек Жолу в Бишкеке припаркованные машины заблокировали остановку

В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу напротив старого автовокзала пассажиры не могут нормально сесть в автобус из-за припаркованных автомобилей, которые блокируют заезд к остановке.

По словам очевидцев, общественный транспорт вынужден останавливаться прямо на проезжей части, а людям приходится выбегать на дорогу, чтобы попасть в салон.

Жители обратились к соответствующим службам с просьбой навести порядок на участке и провести разъяснительную работу с водителями, чтобы предотвратить возможные ДТП.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.