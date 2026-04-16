Русский театр драмы в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Мама»

В Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова 6 и 7 мая представят премьеру спектакля по мотивам пьесы Флориана Зеллера «Мама».

Постановку осуществляет режиссер Артем Бруно, жанр — трагифарс.

«Мама» — это глубокая психологическая драма. Пьеса исследует хрупкий внутренний мир женщины, столкнувшейся с «синдромом опустевшего гнезда». Когда дети вырастают и покидают дом, а муж отдаляется, главная героиня Анна оказывается один на один со своим одиночеством, воспоминаниями и ускользающей реальностью.

Режиссер Артем Бруно предлагает зрителям не просто семейную историю, а эмоциональный трагифарс, где грань между действительностью и болезненной фантазией становится почти невидимой.