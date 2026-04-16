22:57
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Общество

Русский театр драмы в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Мама»

В Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова 6 и 7 мая представят премьеру спектакля по мотивам пьесы Флориана Зеллера «Мама».

Постановку осуществляет режиссер Артем Бруно, жанр — трагифарс.

«Мама» — это глубокая психологическая драма. Пьеса исследует хрупкий внутренний мир женщины, столкнувшейся с «синдромом опустевшего гнезда». Когда дети вырастают и покидают дом, а муж отдаляется, главная героиня Анна оказывается один на один со своим одиночеством, воспоминаниями и ускользающей реальностью.

Режиссер Артем Бруно предлагает зрителям не просто семейную историю, а эмоциональный трагифарс, где грань между действительностью и болезненной фантазией становится почти невидимой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370699/
просмотров: 233
Версия для печати
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
Бизнес
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
16 апреля, четверг
22:42
Спасателей МЧС Кыргызстана обучают оказанию первой психологической помощи Спасателей МЧС Кыргызстана обучают оказанию первой псих...
22:24
Чудаки парковки. В Бишкеке водители любят оставлять авто на тротуарах
22:21
Новая система пограничного контроля в Европе привела к очередям в аэропортах
22:08
Нацбанк провел крупнейшую валютную интервенцию с начала года
22:03
В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании