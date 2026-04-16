Происшествия

Нацбанк провел крупнейшую валютную интервенцию с начала года

Национальный банк Кыргызстана 16 апреля вновь вышел на валютный рынок с интервенцией, продав $168 миллионов. Это одна из крупнейших операций регулятора с начала 2026 года.

По данным Нацбанка, из общего объема $111,4 миллиона реализованы с расчетами в день сделки, еще $56,6 миллиона — с более поздней датой поставки. Сделки проводились по курсу 87,45 сома за доллар.

Это уже шестая валютная интервенция регулятора в текущем году. С начала 2026-го Нацбанк направил на поддержку национальной валюты около $893,45 миллиона.

Напомним, ранее крупные интервенции фиксировались 26 февраля (около $162,55 миллиона) и 30 марта (порядка $178,9 миллиона). Таким образом, апрельская операция стала одной из наиболее значительных по объему.

В Нацбанке традиционно отмечают, что выход на валютный рынок осуществляется для сглаживания резких колебаний курса и поддержания стабильности финансового рынка.
