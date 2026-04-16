Спасателей МЧС Кыргызстана обучают оказанию первой психологической помощи

Министерство чрезвычайных ситуаций совместно с организацией «Врачи без границ - Швейцария» (MSF) запустили серию тренингов по оказанию первой психологической помощи и управлению стрессом для сотрудников системы гражданской защиты.

По данным МЧС, программа тренингов адаптирована к контексту Кыргызстана и основана на протоколах в сфере психосоциальной поддержки.

Обучение направлено на развитие практических навыков оказания психологической помощи пострадавшим, а также на подготовку участников в качестве тренеров, которые в дальнейшем смогут передавать полученные знания своим коллегам по всей стране.

В рамках программы участники осваивают методы проведения обучающих сессий, техники психосоциальной поддержки, навыки эффективной коммуникации в кризисных ситуациях, инструменты самопомощи и профилактики эмоционального выгорания, а также подходы к деэскалации конфликтов.