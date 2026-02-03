17:48
Общество

На кыргызско-казахстанской границе опять затор из фур

На контрольно-пропускном пункте на границе с Казахстаном движение грузового транспорта практически полностью остановлено — водители утверждают, что не могут пересечь границу уже третьи сутки. Видео очевидцев опубликовано в соцсетях.

По словам дальнобойщиков, многокилометровая очередь не двигается, отдельные водители ночуют в кабинах, не имея доступа к санитарным условиям.

«За три дня ни одна машина не прошла на казахстанскую сторону», — сообщили очевидцы.

Читайте по теме
ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана

Напомним, Евразийская экономическая комиссия уже прокомментировала ситуацию на отдельных участках кыргызско-казахстанской границы. В ЕЭК отметили, что задержки связаны с плановыми и адресными пограничными мероприятиями, направленными на пресечение незаконного оборота товаров.

Казахстанская сторона подчеркнула, что меры носят временный характер и не затрагивают режим евразийской интеграции.

Тем временем в соцсетях распространяются новые видеозаписи с места событий, на которых видно, что поток фур полностью заблокирован. Водители опасаются, что простой может затянуться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360440/
просмотров: 314
