Япония вводит запрет на использование пауэрбанков в самолетах с 24 апреля. Об этом объявило Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Указано о введении ограничений на использование портативных аккумуляторов на борту самолетов с 24 апреля для снижения рисков задымления и возгорания литий-ионных батарей.

Согласно новым правилам, пассажирам запретят использовать пауэрбанки для зарядки устройств во время полета и подключать их к бортовой сети. Ограничения распространяются на все типы портативных аккумуляторов, включая дополнительные батареи для фото- и видеотехники.

Японский регулятор намерен скорректировать нормы провоза таких устройств в ручной клади. В частности, сохраняется лимит в не более двух аккумуляторов на пассажира, однако теперь он будет распространяться на устройства емкостью до 160 ватт-часов. Батареи емкостью до 100 ватт-часов разрешено провозить без количественных ограничений, тогда как более емкие устройства будут учитываться в общей квоте вместе с пауэрбанками.

Контроль за соблюдением новых требований будет ужесточен. В случае нарушения пассажирам сначала будет вынесено предупреждение, однако при повторных или серьезных нарушениях возможны штрафы. По данным The Japan Times, их размер может достигать 1 миллиона иен.