Агент 024

Жители жалуются на непрозрачную оплату на мусорном полигоне в Александровке

Жители села Александровка Мин-Булакского айыл окмоту недовольны порядком оплаты вывоза мусора на местный полигон, расположенный за железной дорогой.

По их словам, ежедневно на территорию полигона заезжают десятки грузовых и легковых автомобилей, но система оплаты вызывает вопросы. Граждане утверждают, что за вывоз бытового мусора с них требуют до 700 сомов, при этом деньги необходимо переводить на электронный кошелек по номеру телефона, указанному на месте.

Ни квитанций, ни какого-либо учета нет. Мы отправляем деньги и не понимаем, кому они поступают и идут ли, вообще, в бюджет.

Местные жители

Также отмечается, что на полигоне отсутствует сотрудник, который мог бы официально принимать оплату и выдавать подтверждающие документы. По словам обращающихся, им не разъясняют, кому принадлежит указанный номер электронного кошелька и на каком основании взимается плата.

Жители задаются вопросом о законности такой схемы оплаты, учитывая, что полигон относится к ведению айыл окмоту. Они просят разъяснить, кто контролирует сбор средств, почему отсутствуют квитанции и каким образом можно подтвердить факт оплаты.

Граждане надеются получить разъяснения от местных властей и профильных служб.

