Новая система пограничного контроля в Европе привела к очередям в аэропортах

В аэропортах стран Европы после полного запуска системы въезда/выезда (EES) образовались длинные очереди и задержки на пограничном контроле. В пиковые часы ожидание достигает двух—трех часов, часть пассажиров не успевает на рейсы.

По данным Financial Times и других европейских СМИ, сбои зафиксированы как минимум в 15 странах, включая Францию, Германию, Испанию и Италию. Проблемы начались сразу после полноценного запуска системы 10 апреля.

EES — это новая цифровая система учета въезда и выезда граждан стран, не входящих в ЕС. Она заменяет штампы в паспортах и предполагает сбор биометрических данных — отпечатков пальцев и фотографии лица.

Аэропорты и авиакомпании заранее предупреждали о рисках. На практике оформление одного пассажира занимает значительно больше времени, чем ожидалось, что создает нагрузку на пункты контроля. Дополнительные сложности связаны с техническими сбоями и нехваткой оборудования и персонала.

Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал внедрение системы, назвав происходящее «хаосом».

Аэропорты предупреждают: летом ситуация может стать неконтролируемой.

В Европейской комиссии при этом считают ситуацию управляемой и называют сбои временными, связанными с этапом запуска. Там допускают, что в отдельных перегруженных аэропортах возможны гибкие меры для снижения нагрузки.

Напомним, поэтапное внедрение EES началось осенью 2025 года. Система призвана усилить контроль на внешних границах ЕС и упростить учет сроков пребывания иностранных граждан.