Суд по ремонту Исторического музея. Отвод председательствующему отклонен

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

В ходе заседания адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова заявили ходатайство об отводе председательствующего. Юристы объяснили, что в день, когда обвиняемого принудительно привели в зал судебного заседания, суд нарушил УПК, поскольку он не вынес соответствующего постановления.

Кроме того, защита привела довод о том, что Сапара Исакова в зал должны заводить судебные приставы, а не конвой.

Судья Марат Сыдыков, выслушав мнения сторон по данному делу, ходатайство об отводе оставил без удовлетворения.

Напомним, что ранее Сапар Исаков отказался участвовать в процессе. По словам подсудимого, такое решение он принял после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации ТЭЦ.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.