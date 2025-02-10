До 500 посетителей в день. Как живет Исторический музей в Бишкеке

Три года назад Национальный исторический музей КР открыли в Бишкеке после затянувшейся скандальной реконструкции. Работа по госприемке, по словам директора музея, доктора филологических наук, профессора Жылдыз Бакашовой до сих пор не окончена. В интервью 24.kg она рассказала о деятельности НИМ, пополнении его фонда, посещаемости и важности сохранения исторической памяти.

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После реконструкции НИМ стал самым крупным музейным центром в стране с хорошо организованной современной экспозиционной системой, последними депозитариями, реставрационными лабораториями, интернет-центром и комплексом современной музейной инфраструктуры.

— Как изменилась посещаемость?

— Музей ежедневно посещают в среднем более 500 человек. Ежегодно 18 мая к Международному дню музеев проводим акцию «Ночь в музее». В этот день двери нашего учреждения открыты для посетителей до 23.00, проводятся мастер-классы, демонстрируются сцены по истории нашего народа, охоте, национальным играм, народным обычаям и традициям. Так, в 2024 году за день музей посетили около 10 тысяч человек.

Более 70 процентов наших посетителей — молодежь и школьники, их число растет с каждым годом.

На экспозиции и выставки приходят местные жители, гости столицы и зарубежные туристы. Для привлечения зрителей активно работаем с туристическими компаниями, школами, вузами.

Вход в музей без экскурсовода стоит 200 сомов для взрослых, 190 — для пенсионеров и студентов, 110 — для школьников.

Для кыргызстанцев и иностранных гостей тариф одинаковый. Цена установлена, учитывая уникальность и разнообразие экспонатов, тематики и хронологии, объема фондов. В ближайшее время повышение стоимости не планируется.

— Кому предоставляют льготы и бывают ли бесплатные дни для посещений?

— Участники ВОВ, ветераны боевых действий, лица с инвалидностью (+один сопровождающий), воспитанники детских домов до 17 лет, военнослужащие срочной службы, члены Международного совета музеев (ICOM), научные сотрудники музеев КР, члены Клуба друзей музея, аккредитованные СМИ, дети до 7 лет, герои Кыргызской Республики и официальные делегации имеют право на бесплатное посещение.

— Как часто проводите выставки? Пополняется ли фонд?

— Музей постоянно обновляет экспозиции. Например, подготовили постоянные экспозиции, посвященные 100-летию со дня образования Кара-Киргизской автономной области, Чингизу Айтматову, эпосу «Манас» и другие. Стало традицией ежемесячное проведение двух-трех мероприятий, посвященных юбилеям государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей литературы и искусства.

В 2024 году кабмин из бюджета выделил 1,2 миллиона сомов для пополнения фонда музея. Приобретены уникальные предметы этнографии, археологии и исторические книги.

Кроме того, музей регулярно дополняется артефактами, найденными при археологических раскопках, и значимыми предметами, полученными от граждан. В прошлые годы нами принято 605 музейных предметов, около 60 из них выставлены на обозрение после специальной обработки. Остальные исследуются, обрабатываются.

Мы приняли в музей личные вещи Героя Советского Союза Даира Асанова, Героя Социалистического Труда Кульсары Сулаймановой, государственного деятеля Темирбека Кошоева, выдающегося юриста Нурбека Кубанычбекова, деятелей искусства Кайыргуль Сартбаевой, Сатыбалды и Мираиды Далбаевых и других. Этот процесс будет продолжен.

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Каждую вещь, попадающую в музей, регистрируют, на нее составляется характеристика и этикетка.

В советское время археологические раскопки проводились регулярно за государственный счет, преобладающее большинство артефактов найдены именно в советский период. После приобретения независимости вопрос раскопок стал зависеть от средств.

К сожалению, в связи с сокращением археологических раскопок в последние годы уменьшилось число поступающих артефактов. В этом году мы получили всего лишь три археологических предмета из глины.

Сейчас при поддержке иностранных спонсоров и некоторых неправительственных организаций проводятся археологические раскопки руин городищ и селений в Нарынской, Баткенской, Джалал-Абадской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Но запасы находок довольно скудны.

— Есть ли риск пропажи экспонатов?

— Для охраны музейных коллекций в помещениях установлены сигнализация и система видеонаблюдения.

— Как ведется учет экспонатов?

— В марте 2023 года в Москве подписано соглашение по приобретению комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС). Она внедрена и работает 30 лет в более чем 950 музеях СНГ. КАМИС содержит несколько подсистем и модулей, которые в том числе обеспечивают бухгалтерский учет по приему, выдаче, продвижению музейных изделий; загрузку и хранение крупных музейных сведений (текстов, фотографий); сохранность в базе данных и так далее.

В 2024 году мы продолжили этот проект и работали над реализацией распоряжения кабмина по пункту «Создание, внедрение и совершенствование комплексной информационной системы по оцифровке и цифровизации музейных ценностей, а также для создания виртуальных туров».

— Работает ли мультимедийное оборудование?

— В музее современное оборудование, отвечающее мировым стандартам. Установлены интерактивные столы, мультимедийные проекторы и экраны, медиа инсталляции. Есть система аудиогида, обеспечивающая сопровождение экскурсий на пяти языках. Оснащены оборудованием три реставрационных лаборатории.

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Распределение интерактивных зон позволяет усилить проведение музейных и педагогических уроков для детей. Созданы условия для мастер-классов, тематических экскурсий, лекций. Кроме основной экспозиционной площадки создан зал для временных выставок.

— Какова роль музеев в сохранении истории Кыргызстана?

— В нашей стране 83 историко-культурных памятника. Музеев и архитектурно-археологических комплексов различного профиля и статуса — более 60.

Кроме этого, на предприятиях, в учреждениях и организациях, учебных заведениях, школах есть свои малые музеи, уголки, посвященные истории и выдающимся личностям. Их число увеличивается с каждым годом — у народа растет историческое самосознание и интерес к истории, этнографии и биографии известных людей, желание взглянуть на них с точки зрения новых реалий.

История нужна не только для того, чтобы узнать о прошлом и определить идентичность народа, но и для понимания настоящего и будущего.

Народ, не знающий о своих истоках, лучших качествах, недостатках, не понимает, в каком направлении движется. И в выполнении этой задачи огромную роль играют музеи.

По указу президента от 30 декабря 2022 года предусмотрено создание новых музеев на базе объектов историко-культурного наследия, использование современных технических средств для их охраны и защиты. В нашей республике много потенциальных историко-культурных памятников, обнаруженных на местах. Необходимо провести по ним исследования, упорядочить их и при достаточном количестве собранных материалов создавать общие и тематические музеи.

— Сотрудничает ли НИМ с музеями из других стран?

— Наш музей активно сотрудничает с более 40 музеями разных стран. К примеру, есть договоренности, меморандумы о сотрудничестве и проведении совместных выставок и мероприятий с Британским музеем, шестью историческими и культурными музеями России, Национальным музеем Казахстана, рядом музеев Узбекистана.

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В течение последних месяцев представили передвижные выставки в Будапеште, Астане, Баку. С участием большинства музеев СНГ организовали специальную выставку, посвященную 80-летию победы в Сталинградской битве.

В конце 2024 года наш музей провел форум руководителей национальных музеев Центральной Азии при участии Центра по сохранению культурного наследия Чикагского университета США. Регулярно обмениваемся опытом и отправляем кадры на семинары, симпозиумы, стажировки.

От автора. В 2017 году сообщалось, что из-за отсутствия надлежащего контроля в Государственном историческом музее пропало 503 экспоната. Вопрос 24.kg, удалось ли с тех пор что-нибудь вернуть в фонд музея, остался без ответа.