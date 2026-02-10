На базе Исторического музея в Бишкеке хотят открыть инклюзивный центр. Об этом стало известно на встрече директора национального исторического музея Жылдыз Бакашовой с главой общественного фонда «Евразия Кей Джи» Кымбат Урумкуловой, сообщает Минкультуры.

По его данным, на встрече также обсуждались модернизация постоянной экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне и оснащение музея мультимедийными технологиями.

«Стороны рассмотрели возможность стажировки научных сотрудников музея в Российской Федерации. По результатам встречи подписан меморандум о сотрудничестве», — говорится в сообщении.