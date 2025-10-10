Вековой юбилей Исторического музея: выставка, конференция и свободный вход

Фото 24.kg. На юбилее Исторического музея

В Бишкеке проходит IV международная научно-практическая конференция «Институты памяти, книга и чтение в информационном обществе», приуроченная к 100-летию Национального исторического музея Кыргызстана при поддержке Министерства культуры КР, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегионального центра библиотечного сотрудничества.

Президент Садыр Жапаров и спецпредставитель лидера РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направили приветствия участникам конференции и отметили важность сохранения традиций посредством музеев, книг и других уникальных накопителей памяти. Глава государства назвал Чингиза Айтматова великой личностью современности, а его творчество — вечным наследием и общим достоянием.

В конференции участвуют более 200 человек из стран СНГ, почетные гости из Великобритании и Южной Кореи: ученые, писатели, представители посольств, руководители музеев, деятели образования, науки и культуры, руководители библиотек, вузов и общественных организаций.

Фото 24.kg. Конференция к 100-летию Исторического музея

Выступая перед присутствующими, министр культуры Мирбек Мамбеталиев подчеркнул, что благодаря уникальным археологическим находкам и этнографическим реликвиям музей отражает путь становления кыргызской государственности на всех ее этапах — с ее достижениями, вызовами и победами.

Директор музея Жылдыз Бакашова сказала: «Сегодня страны СНГ находятся на своеобразном переломе, когда культура, музеи, книги, художественное слово становятся не только залогом будущего, но и гарантией выживания. Поэтому важным шагом мероприятия является открытие выставки «Лев Толстой и Чингиз Айтматов: разговор через столетия».

Фото 24.kg. Конференция к 100-летию Исторического музея







Присутствующий на мероприятии праправнук Льва Толстого генеральный директор Государственного музея Льва Толстого Владимир Толстой напомнил о приближающихся юбилеях: в 2026-м отметят 200 лет со дня рождения Льва Толстого и 100-летие Чингиза Айтматова.

Фото 24.kg. Праправнук Льва Толстого Владимир Ильич

В открытии участвовал и госсекретарь КР Марат Иманкулов, подчеркнувший важность сохранения исторической памяти.

Фото 24.kg. Госсекретарь КР Марат Иманкулов

Есть силы, которые пытаются переписывать историю, стереть память о подвигах наших дедов и отцов в Великой Отечественной войне. Марат Иманкулов

«Историческую память необходимо передавать из поколения в поколение. Как говорил наш великий писатель Чингиз Айтматов: «Если мы прервем этот процесс, то рискуем превратиться в манкуртов», — заявил он.

Министр культуры напомнил об акции «Месяц открытых дверей», приуроченной к столетнему юбилею Национального исторического музея. Он заметил, что только за первую неделю акции музей посетили более 50 тысяч человек, заново прикоснувшихся к богатейшим страницам истории и культуры нашей страны. Это яркое свидетельство растущего интереса граждан к своему прошлому и повышения уровня исторического самосознания в обществе.