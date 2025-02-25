Историческому музею передали капсулы со священной землей из Брестской крепости

Историческому музею Кыргызстана передали капсулы со священной землей из Брестской крепости, Хатыни и разъезда Дубосеково.

Их направили советы ветеранов Беларуси и России в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото Sputnik. Историческому музею Кыргызстана передали капсулы со священной землей из Брестской крепости, Хатыни и разъезда Дубосеково

«Капсулы со священной землей из мест сражений наших дедов и отцов хранят историческую память о победителях, отдавших жизни ради будущего. Они займут достойное место в экспозиции музея и всегда будут напоминать нам, особенно подрастающему поколению, о нашем единстве в борьбе против фашизма», — отметили организаторы.

Брестская крепость — фортификационное сооружение на западной окраине города Бреста в Беларуси. Место ожесточенных боев в начале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 22 июня 1941-го крепость приняла на себя первый удар противников и героически выстояла оборону. В 1965 году ей присвоено звание «крепость-герой».

Хатынь — название белорусской деревни, располагавшейся в 60 километрах от Минска и уничтоженной фашистами во время карательной операции в годы Великой Отечественной войны вместе со всеми жителями. Трагедия произошла 22 марта 1943-го.

16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Ивана Панфилова. В течение четырех часов панфиловцы под шквальным огнем артиллерии и бомбежками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника и уничтожили 18 танков из 50. Большинство бойцов отряда погибли, остальные были тяжело ранены.