14:40
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Монументально. В Историческом музее выставлен гобелен «Улут деми — Уңгужол»

В Национальном историческом музее представили монументальный гобелен «Улут деми — Уңгужол». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что произведение воплощает идеи согласия, преемственности духовных ценностей и национального единства. В нем органично сочетаются историческая память, современность и образ будущего страны. Композиция выполнена в сложной авторской технике ручного ткачества и обладает высокой художественной и музейной ценностью.

Произведение декоративно-прикладного искусства создано при поддержке президента Садыра Жапарова.

Гобелен занял свое место на парадной лестнице музея и будет постоянным экспонатом. Автор работы — заслуженный деятель культуры КР Анара Искакова. В создании участвовали ведущие художники страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356388/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Вековой юбилей Исторического музея: выставка, конференция и свободный вход
«Предмет гордости всего народа». В КР отмечают 100-летие Исторического музея
Историческому музею передали капсулы со священной землей из Брестской крепости
До 500 посетителей в день. Как живет Исторический музей в Бишкеке
Выставка об особенностях празднования Нового года пройдет в Историческом музее
Руководители национальных музеев стран Центральной Азии соберутся в Бишкеке
Исторический музей хочет проводить виртуальные туры: объявлен тендер
Сувениры, книги, животные. Где хранят подаренное президентам Кыргызстана
В Историческом музее Кыргызстана установят автоматизированный учет экспонатов
Кенешбек Алмакучуков рассказал, кто спланировал акцию против него
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
МВД уволило трех милиционеров после проверок&nbsp;&mdash; хотели пройти на&nbsp;концерт МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
28 декабря, воскресенье
14:40
Оплатите счета за свет! Завтра в Бишкеке отключат более 5,5 тысячи должников Оплатите счета за свет! Завтра в Бишкеке отключат более...
14:10
Камчыбек Ташиев подарил в Караколе квартиру матери-одиночке шестерых детей
13:27
Монументально. В Историческом музее выставлен гобелен «Улут деми — Уңгужол»
13:00
Как другая планета. Кыргызстанец о жизни в Папуа — Новой Гвинее и работе в ООН
12:55
От волшебства до аншлага: как в Бишкеке прошла главная новогодняя елка города