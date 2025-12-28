В Национальном историческом музее представили монументальный гобелен «Улут деми — Уңгужол». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что произведение воплощает идеи согласия, преемственности духовных ценностей и национального единства. В нем органично сочетаются историческая память, современность и образ будущего страны. Композиция выполнена в сложной авторской технике ручного ткачества и обладает высокой художественной и музейной ценностью.

Произведение декоративно-прикладного искусства создано при поддержке президента Садыра Жапарова.

Гобелен занял свое место на парадной лестнице музея и будет постоянным экспонатом. Автор работы — заслуженный деятель культуры КР Анара Искакова. В создании участвовали ведущие художники страны.