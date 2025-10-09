«Предмет гордости всего народа». В КР отмечают 100-летие Исторического музея

В Бишкеке проходит IV Международная конференция «Институты памяти, книга и чтение в информационном обществе», приуроченная к 100-летию Национального исторического музея Кыргызской Республики.

Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев поздравил Национальный исторический музей со 100-летним юбилеем:

«Национальный исторический музей, демонстрируя древность кыргызской истории, самобытность культуры и величие народа с помощью подлинных документов, редких фотографий и ценных артефактов, по праву стал культурным лицом страны и предметом гордости всего кыргызского народа».

Он подчеркнул, что благодаря уникальным археологическим находкам и этнографическим реликвиям, музей отражает путь становления кыргызской государственности на всех ее этапах — с ее достижениями, вызовами и победами. Сегодня это современный культурно-просветительский центр, играющий важную роль в воспитании исторической памяти, духовности и гражданского самосознания. Его экспозиции вызывают искреннее восхищение и вдохновляют сограждан и иностранных гостей.

Министр добавил, что в рамках реализации указов президента о духовно-нравственном развитии личности и популяризации национальных ценностей во всех государственных музеях страны в октябре проходит «Месяц открытых дверей» — особая культурная акция, приуроченная к столетнему юбилею Национального исторического музея.

Только за первую неделю проведения акции музей посетили более 50 тысяч человек, заново прикоснувшихся к богатейшим страницам истории и культуры нашей страны. Это яркое свидетельство растущего интереса граждан к своему прошлому и повышения уровня исторического самосознания в обществе.