11:31
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Происшествия

Уголовные дела Сапара Исакова — Верховный суд отправил их на пересмотр

Все судебные приговоры в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исакова отменили. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда КР.

Уточняется, что 29 апреля 2025 года ВС КР удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и адвоката о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Сапара Исакова по вновь открывшимся обстоятельствам.

Таким образом, приговоры Свердловского районного суда от 6 декабря 2019 года, Бишкекского городского суда от 23 марта 2020 года, постановления Верховного суда от 22 июня 2020-го и от 2 марта 2021 года в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исакова, отменили. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство в Свердловский районный суд в ином составе.

Напомним, Сапара Исакова осудили по факту коррупции в Историческом музее и модернизации ТЭЦ Бишкека. По одному уголовному делу бывшего главу кабмина приговорили к 18 годам лишения свободы, по другому — к 15.

В ночь на 6 октября 2020 года Сапара Исакова освободили из мест лишения свободы. Он покинул Кыргызстан. В конце октября того же года его объявили в розыск.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329514/
просмотров: 760
Версия для печати
Материалы по теме
Эрниса Минкеева и начальника стройнадзора отпустили под домашний арест
В Кыргызстане внедрили электронный аукцион по продаже арестованного имущества
Суд вернул иск бизнесмена Хабибулы Абдукадыра против журналиста Болота Темирова
Адвокат рассказал, почему Тилекмат Кудайберген уулу (Куренов) хромал в суде
В Милане президенту АБР рассказали про уничтожение троллейбусов в Бишкеке
Оглашение приговора по делу о беспорядках в Кой-Таше перенесли
Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
Дело о вербовке — двое из задержанных отпущены под домашний арест
ГКНБ и прокуратура намерены прекратить работу телеканала «Апрель»
Власти США потребовали от Google продать браузер Chrome — СМИ
Популярные новости
Брал взятки и&nbsp;организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС
По&nbsp;факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в&nbsp;розыск казахский бизнесмен По факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в розыск казахский бизнесмен
Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за&nbsp;мошенничество в&nbsp;особо крупном размере Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере
Мужчина уснул в&nbsp;своем авто и&nbsp;cкончaлся на&nbsp;автомойке в&nbsp;Бишкеке Мужчина уснул в своем авто и cкончaлся на автомойке в Бишкеке
Бизнес
Социология&nbsp;&mdash; профессия будущего, которую не&nbsp;заменит искусственный интеллект Социология — профессия будущего, которую не заменит искусственный интеллект
Royal Central Park: Гармония местной культуры и&nbsp;современной архитектуры Royal Central Park: Гармония местной культуры и современной архитектуры
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Возможны перебои в&nbsp;работе &laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;ELQR из-за обрыва каналов связи Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
19 мая, понедельник
11:29
1 тысяча 800 метров — нардепы оставили прежним уровень, считающийся высокогорьем 1 тысяча 800 метров — нардепы оставили прежним уровень,...
11:14
Упрощение перевозок и модернизацию погранпереходов обсудили минтрансы региона
11:12
Электричество из мусора: в Оше построят завод по переработке отходов
11:07
В центре Бишкека отключили подачу питьевой воды
11:01
Минэнерго закупило оборудование на $58 миллионов — средства Всемирного банка