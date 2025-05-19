Все судебные приговоры в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исакова отменили. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда КР.

Уточняется, что 29 апреля 2025 года ВС КР удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и адвоката о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Сапара Исакова по вновь открывшимся обстоятельствам.

Таким образом, приговоры Свердловского районного суда от 6 декабря 2019 года, Бишкекского городского суда от 23 марта 2020 года, постановления Верховного суда от 22 июня 2020-го и от 2 марта 2021 года в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исакова, отменили. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство в Свердловский районный суд в ином составе.

Напомним, Сапара Исакова осудили по факту коррупции в Историческом музее и модернизации ТЭЦ Бишкека. По одному уголовному делу бывшего главу кабмина приговорили к 18 годам лишения свободы, по другому — к 15.

В ночь на 6 октября 2020 года Сапара Исакова освободили из мест лишения свободы. Он покинул Кыргызстан. В конце октября того же года его объявили в розыск.