Суд по ремонту Исторического музея. Председательствующему заявлен отвод

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Отметим, что сегодня бывший премьер-министр Сапар Исаков опять не явился на процесс.

В ходе заседания его адвокаты заявили отвод судье.

По словам адвоката Нурбека Токтакунова, в соответствии с законом, в случае неявки подсудимого судья обязан вынести постановление о принудительном приводе, но этого сделано не было.

«Принудительный привод — обязанность судебного пристава, но не конвоя. Есть порядок, установленный УПК. В случае неявки обвиняемого, суд должен отложить процесс. Однако этого не было сделано, в связи с чем имеются основания предполагать о том, что суд не беспристрастен», — сказал Нурбек Токтакунов.

Прокуроры выступили против. В качестве аргументов они указали, что Сапар Исаков находится под стражей в ведении конвоя — принудительный привод был осуществлен на законных основаниях.

10 декабря Сапар Исаков также отказался присутствовать на процессе. По словам подсудимого, он отказался идти в суд после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации ТЭЦ.

17 декабря бывшего премьер-министра привели в зал судебных заседаний принудительно.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.