Убийство Айеркена Саймаити. Алтынбека Сулайманова снова вызвали на допрос

Депутата парламента Алтынбека Сулайманова снова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что нардеп вызван в ГКНБ в рамках расследования уголовного дела по материалам «Азаттыка». Он проходит по делу как свидетель. В пресс-центре ГКНБ эту информацию подтвердили.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.