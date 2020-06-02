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Власть
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. У ГКНБ нет данных о причастности к преступлению депутатов ЖК

Сегодня депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити заслушала показания свидетелей, которые знали погибшего.

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Председатель комиссии Талант Мамытов отметил, что представленная ГКНБ информация для всех является новой. Он выразил надежду на справедливое расследование.

В комиссии спросили представителя ГКНБ, есть ли доказательства причастности к делам, о которых говорилось в расследовании «Азаттыка», депутатов парламента Алтынбека Сулайманова и Искендера Матраимова.

Официальный представитель ГКНБ Сагынбек Самидин уулу ответил, что никаких данных о причастности к противоправным действиям этих нардепов нет.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154608/
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