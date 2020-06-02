Убийство Саймаити. У ГКНБ нет данных о причастности к преступлению депутатов ЖК

Сегодня депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити заслушала показания свидетелей, которые знали погибшего.

Председатель комиссии Талант Мамытов отметил, что представленная ГКНБ информация для всех является новой. Он выразил надежду на справедливое расследование.

В комиссии спросили представителя ГКНБ, есть ли доказательства причастности к делам, о которых говорилось в расследовании «Азаттыка», депутатов парламента Алтынбека Сулайманова и Искендера Матраимова.

Официальный представитель ГКНБ Сагынбек Самидин уулу ответил, что никаких данных о причастности к противоправным действиям этих нардепов нет.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.