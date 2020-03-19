Убийство Саймаити. Срок работы депутатской комиссии продлен на два месяца

Срок работы депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити продлили на два месяца. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.