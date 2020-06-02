Убийство Саймаити. Экс-консул о том, кто договаривался с «Азаттыком» о статье

Сегодня депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити заслушивает показания свидетелей, которые знали погибшего.

Депутатам показали видеопротокол допроса бывшего генконсула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова. В 2018 году Айеркен Саймаити приходил к нему на прием по вопросу продления сроков действия паспорта своего сына. Бывший дипломат дал показания: во время чаепития Саймаити рассказал ему, что Хабибула Абдукадыр должен ему $830 тысяч и не возвращает долг. Спустя какое-то время бизнесмен якобы заявил, что деньги он намерен выбивать при помощи журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова.

«Он объяснил, что работал у Хабибулы — вывозил денежные средства в Стамбул и тот должен за работу заплатить, но не делает этого уже несколько лет. Саймаити говорил, что вывозил деньги из Узбекистана через Кыргызстан в Стамбул. Айеркен рассказал, что нашел вариант, как забрать долг, — он якобы переговорил с журналистом «Азаттыка» Али Токтакуновым. Он сказал, что квитанции, по которым перевозил деньги, отдаст журналисту и тот их опубликует. Примерно в феврале-марте месяце Айеркен сказал, что уже передал документы Али Токтакунову, чтобы тот подготовил материал», — рассказал Эркин Сопоков.

Бывший дипломат отметил, что Айеркен Саймаити в мае 2019 года говорил, что Абдукадыр вернул ему $300 тысяч, а летом еще $200 тысяч.

«Он говорил: скоро должен прилететь Али Токтакунов, что намерен из возвращенных денег ему отдать $50 тысяч. Эти деньги предназначались за то, что посредством СМИ он выбил свой долг. А вообще Айеркен должен был отдать журналисту $100 тысяч», — рассказал Эркин Сопоков.

Напомним, экс-генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ по делу об убийстве Айеркена Саймаити. После смерти бизнесмена выяснилось, что он имел связи и с другими кыргызскими чиновниками и политиками, а с некоторыми даже тесно дружил. В их числе и был Эркин Сопоков.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.