20:54
USD 73.49
EUR 81.86
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Экс-консул о том, кто договаривался с «Азаттыком» о статье

Сегодня депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити заслушивает показания свидетелей, которые знали погибшего.

Читайте по теме
Убийство Саймаити. Свидетель о том, как передавались документы «Азаттыку»

Депутатам показали видеопротокол допроса бывшего генконсула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова. В 2018 году Айеркен Саймаити приходил к нему на прием по вопросу продления сроков действия паспорта своего сына. Бывший дипломат дал показания: во время чаепития Саймаити рассказал ему, что Хабибула Абдукадыр должен ему $830 тысяч и не возвращает долг. Спустя какое-то время бизнесмен якобы заявил, что деньги он намерен выбивать при помощи журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова.

«Он объяснил, что работал у Хабибулы — вывозил денежные средства в Стамбул и тот должен за работу заплатить, но не делает этого уже несколько лет. Саймаити говорил, что вывозил деньги из Узбекистана через Кыргызстан в Стамбул. Айеркен рассказал, что нашел вариант, как забрать долг, — он якобы переговорил с журналистом «Азаттыка» Али Токтакуновым. Он сказал, что квитанции, по которым перевозил деньги, отдаст журналисту и тот их опубликует. Примерно в феврале-марте месяце Айеркен сказал, что уже передал документы Али Токтакунову, чтобы тот подготовил материал», — рассказал Эркин Сопоков.

Бывший дипломат отметил, что Айеркен Саймаити в мае 2019 года говорил, что Абдукадыр вернул ему $300 тысяч, а летом еще $200 тысяч.

«Он говорил: скоро должен прилететь Али Токтакунов, что намерен из возвращенных денег ему отдать $50 тысяч. Эти деньги предназначались за то, что посредством СМИ он выбил свой долг. А вообще Айеркен должен был отдать журналисту $100 тысяч», — рассказал Эркин Сопоков.

Напомним, экс-генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ по делу об убийстве Айеркена Саймаити. После смерти бизнесмена выяснилось, что он имел связи и с другими кыргызскими чиновниками и политиками, а с некоторыми даже тесно дружил. В их числе и был Эркин Сопоков.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154606/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Саймаити. Свидетель о том, как передавались документы «Азаттыку»
Убийство Саймаити. Свидетель рассказал, как познакомился с героем публикации
Убийство Саймаити. ГКНБ заявил о подкупе журналистов
Убийство Саймаити. Турция согласна сотрудничать в обмен на членов ФЕТО
Убийство Саймаити. Срок работы депутатской комиссии продлен на два месяца
Убийство Саймаити. Срок работы депутатской комиссии продлят еще на месяц
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия заслушает Матраимова и Сулайманова
Деятельность скандального Хабибулы Абдукадыра в Кыргызстане проверит прокурор
Убийство Саймаити. Началась тотальная проверка всех логистических компаний
Убийство Саймаити. Лиц, указанных в расследовании СМИ, нет в базе данных таможни
Популярные новости
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в&nbsp;декларациях шесть фирм и&nbsp;бизнес-империю Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Глава СЭЗ &laquo;Бишкек&raquo; не&nbsp;считает нарушением принятие на&nbsp;работу своего брата Глава СЭЗ «Бишкек» не считает нарушением принятие на работу своего брата
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 мая
Кубатбек Боронов: Отрицание существования коронавируса&nbsp;&mdash; безответственность Кубатбек Боронов: Отрицание существования коронавируса — безответственность
Бизнес
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
2 июня, вторник
20:50
Убийство Саймаити. В ГКНБ рассказали, почему не допрошены журналисты «Азаттыка» Убийство Саймаити. В ГКНБ рассказали, почему не допроше...
20:47
Узбекистан заявил о 187 пострадавших в конфликте на границе с Кыргызстаном
20:44
Убийство Саймаити. Экс-консул о том, кто договаривался с «Азаттыком» о статье
20:17
Как поливать газоны? Арык засыпали на улице Юнусалиева в Бишкеке
20:05
В Москве кыргызстанку изнасиловал и снял это на телефон соотечественник