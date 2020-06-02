Убийство Саймаити. Свидетель о том, как передавались документы «Азаттыку»

Сегодня депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити заслушивает показания свидетелей, которые знали погибшего.
На допросе свидетель Рустам Толобаев заявил, что Айеркен Саймаити подделал банковские документы.
«Он сам признался, что были подделаны документы о банковских переводах. Но о каких именно документах идет речь, я не уточнял — подумал, что это ненужная информация для меня. После первой публикации Айеркену позвонила жена по имени Марьям. Было слышно, что она кричала ему: «Если тебе жить надоело, мне нет, я нужна детям. Не вмешивай меня в эти дела». Я спросил, почему она так обиженно разговаривает, имеет ли она отношение к его делам. Тот ответил, что среди поддельных документов есть те, что оформлены на ее имя. Супруга Айеркена, с его слов, сидит дома, воспитывает детей», — сказал Рустам Толобаев.
Свидетель добавил, что Айеркен Саймаити якобы встречался с журналистом «Азаттыка» Али Токтакуновым в Стамбуле, где и передал все документы.
«Айеркен Саймаити мне сказал: один-два раза я деньги отправлял. Но есть и поддельные документы. Со слов Саймаити, интервью он давал только «Азаттыку». Он напрямую отдал все документы журналисту «Азаттыка». Я узнал журналиста только после публикации, до этого я не знал его. Я узнал от Эркина о том, что он приезжал в Стамбул и с ним встречался. Однако сам я не видел их встреч. Не знаю, какие документы он ему передал — оригинал или подделку. Про Али он сказал, что отблагодарит его, точную сумму не указывал, я это тоже не спрашивал», — сказал Рустам Толобаев.
Ранее официальный представитель ГКНБ Сагынбек Самидин уулу заявил депутатам, что Айеркен Саймаити заплатил журналистам «Азаттыка» за сотрудничество $100 тысяч.
Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.
Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.