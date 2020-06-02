Убийство Саймаити. Свидетель о том, как передавались документы «Азаттыку»

Сегодня депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити заслушивает показания свидетелей, которые знали погибшего.

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На допросе свидетель Рустам Толобаев заявил, что Айеркен Саймаити подделал банковские документы.

«Он сам признался, что были подделаны документы о банковских переводах. Но о каких именно документах идет речь, я не уточнял — подумал, что это ненужная информация для меня. После первой публикации Айеркену позвонила жена по имени Марьям. Было слышно, что она кричала ему: «Если тебе жить надоело, мне нет, я нужна детям. Не вмешивай меня в эти дела». Я спросил, почему она так обиженно разговаривает, имеет ли она отношение к его делам. Тот ответил, что среди поддельных документов есть те, что оформлены на ее имя. Супруга Айеркена, с его слов, сидит дома, воспитывает детей», — сказал Рустам Толобаев.

Свидетель добавил, что Айеркен Саймаити якобы встречался с журналистом «Азаттыка» Али Токтакуновым в Стамбуле, где и передал все документы.

«Айеркен Саймаити мне сказал: один-два раза я деньги отправлял. Но есть и поддельные документы. Со слов Саймаити, интервью он давал только «Азаттыку». Он напрямую отдал все документы журналисту «Азаттыка». Я узнал журналиста только после публикации, до этого я не знал его. Я узнал от Эркина о том, что он приезжал в Стамбул и с ним встречался. Однако сам я не видел их встреч. Не знаю, какие документы он ему передал — оригинал или подделку. Про Али он сказал, что отблагодарит его, точную сумму не указывал, я это тоже не спрашивал», — сказал Рустам Толобаев.

Ранее официальный представитель ГКНБ Сагынбек Самидин уулу заявил депутатам, что Айеркен Саймаити заплатил журналистам «Азаттыка» за сотрудничество $100 тысяч.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.