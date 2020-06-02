Убийство Саймаити. ГКНБ заявил о подкупе журналистов

Айеркен Саймаити пытался через журналистов надавить на Хабибуллу Абдыкадыра, чтобы вернуть долг. Об этом на заседании парламентской комиссии по расследованию убийства бизнесмена Айеркена Саймаити заявил заместитель начальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу.

По его словам, Айеркен Саймаити покинул Кыргызстан из-за ссоры с бизнесменом Хабибуллой Абдыкадыром.

«Хабибулла Абдыкадыр потребовал у Саймаити $3 миллиона, которые он задолжал. Айеркен Саймаити не признал долг и уехал из Бишкека. Их разногласия длились долго. Саймаити считал, что это Хабибулла Абдыкадыр должен ему. По словам свидетелей, он пытался через журналистов надавить на бывшего партнера и вернуть деньги. Он обращался к журналистам «Азаттыка» тоже», — сказал Сагынбек Самидин уулу.

Сагынбек Самидин уулу заявил, что Айеркен Саймаити заплатил журналистам «Азаттыка» за сотрудничество $100 тысяч.

Депутаты потребовали видео подтверждения допроса свидетеля ГКНБ.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.