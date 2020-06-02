17:51
USD 73.49
EUR 81.86
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Турция согласна сотрудничать в обмен на членов ФЕТО

Турецкая сторона не отвечает на запросы МВД Кыргызстана по расследованию убийства бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом на заседании депутатской комиссии сообщил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, турецкая сторона требует передать им членов ФЕТО.

«Они говорят, что в Кыргызстане много членов ФЕТО. Но эта организация не признана у нас террористической, поэтому мы не можем задержать их. Из-за этого у нас есть недопонимание. Они не дают полные материалы по расследованию убийства. Надо еще решать вопрос экстрадиции преступников», — сказал Мирлан Каниметов.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154573/
просмотров: 1056
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Саймаити. ГКНБ заявил о подкупе журналистов
Убийство Саймаити. Срок работы депутатской комиссии продлен на два месяца
Убийство Саймаити. Срок работы депутатской комиссии продлят еще на месяц
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия заслушает Матраимова и Сулайманова
Деятельность скандального Хабибулы Абдукадыра в Кыргызстане проверит прокурор
Убийство Саймаити. Началась тотальная проверка всех логистических компаний
Убийство Саймаити. Лиц, указанных в расследовании СМИ, нет в базе данных таможни
Убийство Саймаити. Глава таможни рассказал об экспорте товаров ОсОО «Абдыраз»
Убийство Саймаити. Расхождение в товарообороте КР и КНР обсуждает комиссия
ГКНБ проверит наличие недвижимости у семьи Матраимовых в Дубае
Популярные новости
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в&nbsp;декларациях шесть фирм и&nbsp;бизнес-империю Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Глава СЭЗ &laquo;Бишкек&raquo; не&nbsp;считает нарушением принятие на&nbsp;работу своего брата Глава СЭЗ «Бишкек» не считает нарушением принятие на работу своего брата
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 мая
Кубатбек Боронов: Отрицание существования коронавируса&nbsp;&mdash; безответственность Кубатбек Боронов: Отрицание существования коронавируса — безответственность
Бизнес
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
Компания MegaCom поздравила детей с&nbsp;1&nbsp;июня Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня
2 июня, вторник
17:48
Персонал кафе и ресторанов должен быть в масках. Иначе накажут руководство Персонал кафе и ресторанов должен быть в масках. Иначе...
17:43
В Москве спустя 5 лет нашли кыргызстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве
17:34
Убийство Саймаити. ГКНБ заявил о подкупе журналистов
17:20
Депутат парламента предлагает внести ограничения на празднование юбилейных дат
17:02
В странах Центральной Азии ожидается спад потребления продуктов