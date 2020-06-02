Убийство Саймаити. Турция согласна сотрудничать в обмен на членов ФЕТО

Турецкая сторона не отвечает на запросы МВД Кыргызстана по расследованию убийства бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом на заседании депутатской комиссии сообщил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, турецкая сторона требует передать им членов ФЕТО.

«Они говорят, что в Кыргызстане много членов ФЕТО. Но эта организация не признана у нас террористической, поэтому мы не можем задержать их. Из-за этого у нас есть недопонимание. Они не дают полные материалы по расследованию убийства. Надо еще решать вопрос экстрадиции преступников», — сказал Мирлан Каниметов.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.