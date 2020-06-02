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Власть
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Свидетель рассказал, как познакомился с героем публикации

Сегодня депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити заслушивает показания свидетелей, которые знали погибшего.

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Из видеопротокола допроса Рустама Толобаева следует, что с Саймаити он познакомился в 2018 году. Он приехал в ОАЭ через туристическую фирму.

«В паспорте и визе было указано имя Эркина Саматова. Я встретил его в аэропорту Медины. До этого мне из фирмы позвонили, сказали, что нужно встретить человека, который говорит на моем языке. Затем он приезжал еще два раза. По дороге он сказал, чтобы я сидел тихо, не разговаривал, в телефоне не игрался. Когда я спросил почему, он ответил, что должен дать видеоинтервью. Он давал его сидя на стуле в гостинице. Потом Эркин Саматов сказал, что сейчас идет расследование о миллионах, упомянул «Азаттык», сказал, что он ему помогает», — рассказал Рустам Толобаев.

Ранее официальный представитель ГКНБ Сагынбек Самидин уулу заявил депутатам, что Айеркен Саймаити заплатил журналистам «Азаттыка» за сотрудничество $100 тысяч.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154600/
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