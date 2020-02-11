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Общество
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Депутатская комиссия заслушает Матраимова и Сулайманова

На следующее заседание депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити пригласят депутатов парламента Искендера Матраимова и Алтынбека Сулайманова. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Талант Мамытов.

По словам Таланта Мамытова, экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова пока не приглашали.

«Адвокаты Матраимова говорили, что «Азаттык» односторонне ведет расследование и не обращает внимание на их доводы. Поэтому мы решили для объективности заслушать их информацию тоже», — пояснил он.

Напомним, что на прошлом заседании комиссии присутствовал адвокат семьи Матраимовых Канатбек Азиз. Он предложил назначить международную экспертизу по журналистским расследованиям «Азаттыка». 

Депутат Мирлан Жеенчороев предложил пригласить на заседание самого Райымбека Матраимова, а не его юристов.

Талант Мамытов также рассказал журналистам, что депутатская комиссия направила запросы в соответствующие органы, в том числе в Турцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143265/
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